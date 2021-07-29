В Гонконге скончался король соусного бизнеса: состояние — $17,4 млрд

В Гонконге бизнесмен входил в топ-10 самых богатых граждан. Ему был 91 год.





Lee Kum Kee был основан дедом умершего миллиардера — Ли Кумшэном — в конце XIX века. Один из основных продуктов — устричный соус. Постепенно объемы производства росли. Сейчас бренд поставляет соусы по всему миру: география продаж охватывает примерно сотню стран, а продукции выпускается около 200 наименований.