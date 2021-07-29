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Беларусь в условиях санкций прорабатывает новые рынки сбыта товаров

29.07.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь не ожидает, когда санкции ударят по экономике страны, а прорабатывает новые рынки сбыта своих товаров, заявил министр экономики Александр Червяков в эфире телеканала "Беларусь 1" в среду.

"Самое главное - не ожидать, когда санкции ударят по нам. Здесь нужно работать на опережение. Во-первых, мы прорабатываем новые рынки: российский, китайский, турецкий, индийский, африканский. Они активно растут, и часть продукции мы вполне можем туда направить", - отметил министр.

"Сегодня доля нашего экспорта в импорте Российской Федерации составляет около 5,8%. Всего лишь один процентный пункт, если мы увеличим (до 6,8), - это практически $2 млрд. Это треть всего экспорта в европейские страны", - подчеркнул Червяков.

"Прорабатываем китайский рынок. Определили с экспертами перечень товаров, которые сегодня можно перенаправлять в Китай. Практически по всей номенклатуре, которую мы поставляем в Европу, 60% вполне можно перенаправлять в Китай", - продолжил министр. Его цитирует Интерфакс-Запад

Он добавил, что Беларусь не намерена уходить и с европейских рынков, если ее не вытолкнут оттуда.

"Кроме этого, мы не собираемся уходить с европейского рынка, мы будем максимально стараться на нем задержаться, и уже в крайнем случае, где нас будут выталкивать, … будем уходить. Явно здесь прослеживаются вопросы конкуренции, вопросы лоббирования ряда компаний, которые хотят вытолкнуть белорусские предприятия, вытолкнуть конкурентов с этого рынка", - сказал министр.
 
"Второй вопрос – импортозамещение. Это то направление, которое имеет потенциал для развития, для роста. И в рамках этого направления мы отрабатываем также все позиции, которые сегодня есть, выбираем те позиции, которые находятся под риском, и будем отрабатывать, предлагать бизнесу создавать производства либо совместные предприятия на территории Республики Беларусь для того, чтобы заместить этот импорт", - подытожил глава Минэкономики.
 
 
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Беларусь не ожидает, когда санкции ударят по экономике страны, а прорабатывает новые рынки сбыта своих товаров, заявил министр экономики Александр Червяков в...
 
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