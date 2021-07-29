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Медалей не будет: кто еще из белорусских спортсменов завершил выступление ОИ

29.07.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские атлеты не смогли пройти очередной этап планетарного первенства на японской территории и отправятся на родину без медалей.

Медалей не будет: кто еще из белорусских спортсменов завершил выступление ОИ
 Гребцы, лучницы и один из дзюдоистов завершили свои выступления на Олимпийских Играх в японском Токио.

Белорусские экипажи мужской двойки распашной и женской парной двойки завершили выступление в финалах олимпийского первенства.
Белорусские гребцы двойки распашной Сергей Володько и Дмитрий Фурман пришли к финишу вторыми и заняли 8-ое место в итоговом протоколе со временем 6 минут 25,88 секунд.

Елена Фурман и Инна Никулина в составе двойки парной легкого веса финишировали на 5-ой позиции, показав время - 6 минут 57,84 секунд. В итоговом протоколе они разместились на 11-ом месте.

Дзюдоист Никита Свирид (100 кг) в стартовом поединке потерпел поражение от немецкого спортсмена Карла-Рихарда Фрея. Немецкий дзюдоист сумел провести прием и получить оценку иппон, а белорус получил в итоге травму и направился в медпункт.

Лучница Карина Козловская на стадии 1/32 финала уступила сопернице из Мексики Алехандре Валенсии (0:6). Интересно, что мексиканка в 1/16 финала нанесла поражение еще одной белоруске – Карине Деминской со счетом 5:3.
На Олимпийских играх продолжит выступление в личном первенстве белорусская лучница Анна Марусова, которая выйдет на помост 30 июля.

Напомним, что у белорусских спортсменов на данный момент нет ни одной медали ОИ. Публично о медальных планах белорусов на нынешнюю Олимпиаду никто не говорил, однако на Олимпийском собрании НОК Беларуси, которое прошло в 2019 году, Александр Лукашенко предупредил спортивных чиновников, о том, что они ответят, если не будет результата в Токио.
 
 
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Белорусские атлеты не смогли пройти очередной этап планетарного первенства на японской территории и отправятся на родину без медалей.
 
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