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На севере Италии наводнение размыло магистрали, а в Германии затопило тысячи домов

29.07.2021 09:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Страны Западной Европы оказались под ударом сильнейших наводнений. В Германии затопило горные прирейнские районы, разрушены жилища тысяч немцев. Стихия унесла жизни как минимум 179 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На севере Италии наводнение размыло магистрали, а в Германии затопило тысячи домов

Затем потопы пришли в южные земли Швейцарии и Австрии, дошли до границы с Чехией. От наводнений пострадали страны Бенилюкса, где погибли десятки человек.

На севере Италии наводнение размыло магистрали, а в Германии затопило тысячи домов

На севере Италии стихия затопила несколько зданий и размыла автомагистрали. Заблокированы многие участки дорог. Спасательные службы работают в усиленном режиме. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Экоактивисты и западные политики сходятся во мнении, что лето 2021 года – это та точка, в которой человечество, годами не обращая внимания на глобальное потепление, самым жестким образом встретилось с последствиями климатических изменений.

 
 
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Страны Западной Европы оказались под ударом сильнейших наводнений. В Германии затопило горные прирейнские районы, разрушены жилища тысяч немцев. Стихия унесла...
 
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