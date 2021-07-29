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Эксперт назвал две причины, почему режим громит общественные организации   

29.07.2021 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению сооснователя и академического директора варшавского аналитического центра Eurasian States in Transition research center (EAST Center) Андрея Елисеева, у режима есть две причины для разгрома общественных организаций в Беларуси.

Эксперт назвал две причины, почему режим громит общественные организации   

«Это пожелание Москвы о зачистке СМИ и общественного сектора в пользу пророссийских (или просоюзных) игроков, а также «подстраховка» Лукашенко в преддверии принятия новой конституции, суть которой состоит в наделении его дополнительным конституционным статусом и обеспечении династического транзита власти в среднесрочной перспективе», — приводит DW слова эксперта.

Политолог также считает, что Лукашенко уничтожает ведущие общественные организации, полагая, что они могут способствовать подъему новой волны протестных настроений, поскольку большинство белорусского общества такую конституцию и политическую трансформацию в еще более недемократическую и неправовую сторону не приемлет.

 

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По мнению сооснователя и академического директора варшавского аналитического центра Eurasian States in Transition research center (EAST Center) Андрея Елисеева, у режима есть две причины...
 
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