В БГУИР студенты будут платить больше на 400 рублей, в БГУ — на 1000

Источник материала: Салiдарнасць

ВУЗы подняли стоимость обучения на 9-10%.

В новом учебном году белорусские ВУЗы поднимут плату за обучение, сообщают СМИ. Приказы с новыми тарифами появились на сайтах многих университетов.

— Стоимость обучения на 2021/22 учебный год установлена в размере экономически обоснованных затрат, необходимых для подготовки специалистов. В расчете стоимости платного обучения учтены следующие изменения: с 1 января увеличены размеры базовой ставки с 185 рублей до 195 рублей и базовой величины с 27 рублей до 29 рублей. Также увеличен размер минимальной заработной платы с 375 рублей до 400 рублей, — пояснили в БНТУ причину увеличения оплаты за обучение.

Новый размер оплаты будет введен с 1 сентября 2021 года. Стоимость повысится и для первокурсников. Например, если раньше стоимость обучения для первого курса (в зависимости от факультета и специальности) варьировалась от 3633 до 3875 рублей, то теперь она составит от 3996 до 4263 рублей. В среднем повышение составило 9,9%.

Также приказы о повышении стоимости обучения появились в ГГУ им. Ф.Скорины, ВГМУ, БГУ, БГУИР, БГМУ и БГЭУ.

Везде учиться станет дороже в среднем на 9-10%. Например, в БГУИР студенты будут платить больше почти на 400 рублей, на некоторых факультетах БГУ разница с предыдущей оплатой составит 1000 рублей.

Согласно исследованию «Студэнцкай абсерваторыі ЗБС» , с 2017 по 2020 год стоимость обучения в разных ВУЗах выросла на 29-42% в рублях и на 15-30% в долларах. Эти показатели опережают ежегодную инфляцию в несколько раз.