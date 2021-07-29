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В Анталье из-за пожара море покрылось пеплом. Курорт затянуло дымом
Источник материала: СТВ
Новости Турции. В турецкой провинции Анталья масштабный лесной пожар из-за ветра приближается к отелям и жилым домам. Местные власти эвакуировали жителей трех кварталов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На данный момент пострадали 53 человека, двое из которых в тяжелом состоянии. Огонь подошел к населенным пунктам, горят предприятия. В 28 районах уже пропали вода и электроэнергия. Над курортом образовалась огромная дымовая завеса, а морские воды покрылись пеплом.
На тушение пожара направлены отряды пожарных из Антальи и других провинций.
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Новости Турции. В турецкой провинции Анталья масштабный лесной пожар из-за ветра приближается к отелям и жилым домам. Местные власти эвакуировали жителей трех...
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