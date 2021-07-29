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Покажут рабочую атмосферу скульптора. В Минске откроется выставка работ Александра Лыщика

29.07.2021 09:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выставка памяти белорусского скульптора Александра Лыщика, приуроченная к 70-летию со дня его рождения, откроется 29 июля во Дворце искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покажут рабочую атмосферу скульптора. В Минске откроется выставка работ Александра Лыщика

Экспозиция собрала творческие проекты, эскизы и воплотившиеся в жизнь работы скульптора. Концепция выставки предполагает передать застывший творческий процесс, погрузить посетителя в рабочую атмосферу скульптора, дать возможность прикоснуться к тонкому художественному миру.

Покажут рабочую атмосферу скульптора. В Минске откроется выставка работ Александра Лыщика

Будет создаваться впечатление, что мастер буквально ненадолго отлучился.

Покажут рабочую атмосферу скульптора. В Минске откроется выставка работ Александра Лыщика

Торжественное открытие выставки пройдет при участии заслуженных деятелей культуры.

 
 
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Новости Беларуси. Выставка памяти белорусского скульптора Александра Лыщика, приуроченная к 70-летию со дня его рождения, откроется 29 июля во Дворце искусства,...
 
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