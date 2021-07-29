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Под Витебском аист застрял в вышке связи. Для его спасения МЧС провело целую операцию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Необычная спасательная операция развернулась под Витебском. Сотрудники МЧС достали с 40-метровой вышки застрявшего аиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О ЧП сообщили неравнодушные местные жители. Благодаря альпинистскому снаряжению спасатели взобрались на вышку и спустили пернатого в рюкзаке на землю. Сейчас аист находится в Витебском зоопарке. У него травмированы крылья и ноги.
Птице оказывается помощь, уже после лечения ветеринары будут принимать решение о ее дальнейшей судьбе.
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Новости Беларуси. Необычная спасательная операция развернулась под Витебском. Сотрудники МЧС достали с 40-метровой вышки застрявшего аиста, сообщили в программе...
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