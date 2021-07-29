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Под Витебском аист застрял в вышке связи. Для его спасения МЧС провело целую операцию

29.07.2021 09:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычная спасательная операция развернулась под Витебском. Сотрудники МЧС достали с 40-метровой вышки застрявшего аиста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Витебском аист застрял в вышке связи. Для его спасения МЧС провело целую операцию

О ЧП сообщили неравнодушные местные жители. Благодаря альпинистскому снаряжению спасатели взобрались на вышку и спустили пернатого в рюкзаке на землю. Сейчас аист находится в Витебском зоопарке. У него травмированы крылья и ноги.

Под Витебском аист застрял в вышке связи. Для его спасения МЧС провело целую операцию

Птице оказывается помощь, уже после лечения ветеринары будут принимать решение о ее дальнейшей судьбе.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Необычная спасательная операция развернулась под Витебском. Сотрудники МЧС достали с 40-метровой вышки застрявшего аиста, сообщили в программе...
 
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