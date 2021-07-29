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В Гродно такси сбило подростка велосипедиста

29.07.2021 09:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно автомобиль такси сбил 12-летнего велосипедиста. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария с участием несовершеннолетнего произошла вечером 28 июля на улице Фолюш. Такси двигалось в сторону улицы Лизы Чайкиной. При подъезде к необозначенному перекрестку легковушка сбила подростка на велосипеде. 12-летний мальчик с травмами госпитализирован.

"Для установления более детальной картины произошедшего Госавтоинспекция занимается поиском очевидцев, а именно водителя автомобиля "Ниссан" темного цвета. Он ехал за такси и оказывал помощь ребенку", - отметили в ГАИ. Очевидцев просят позвонить по телефонам (80152) 79-75-42 или 79-75-05.

По факту произошедшего назначена проверка.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Авария с участием несовершеннолетнего произошла вечером 28 июля на улице Фолюш. Такси двигалось в сторону улицы Лизы Чайкиной. При подъезде к необозначенному...
 
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