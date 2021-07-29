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В Копыльском районе девочка утонула в водоеме

29.07.2021 09:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыльском районе в водоеме утонула девочка, сообщили БЕЛТА в МЧС.

28 июля в 19.37 спасателям стало известно об утонувшем ребенке в искусственном водоеме возле деревни Подлужье Копыльского района.

Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшую девочку 2007 года рождения.-0-

В Копыльском районе девочка утонула в водоеме
 
Теги: Минск
 
 
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Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшую девочку 2007 года рождения.
 
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