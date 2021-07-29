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В Копыльском районе девочка утонула в водоеме
Источник материала: БелТА
29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Копыльском районе в водоеме утонула девочка, сообщили БЕЛТА в МЧС.
28 июля в 19.37 спасателям стало известно об утонувшем ребенке в искусственном водоеме возле деревни Подлужье Копыльского района.
Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшую девочку 2007 года рождения.-0-
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Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшую девочку 2007 года рождения.
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