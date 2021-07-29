На смену белорусам в ПВТ приходят трудовые мигранты

— Декретом Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики» определены особенности пребывания на территории нашей страны иностранцев и лиц без гражданства в связи с деятельностью Парка высоких технологий, — пояснила И. Студеничник. — В частности, уже не требуется получать спецразрешения на право занятия трудовой деятельностью для мигрантов, не проживающих постоянно на законных основаниях в Беларуси, если они заключили трудовой договор с резидентом ПВТ. А разрешение на временное проживание таким лицам выдается сразу на весь период действия заключенного трудового контракта. Плюс еще два месяца после прекращения срока его действия.





Всего за шесть месяцев 2021 г. отечественные наниматели заключили в Минске трудовые договоры с 2 051 иностранным специалистом (за такое же время 2020-го — с 2 953). Из них с гражданами Китая — 1 042, Украины — 222, Узбекистана — 113, Азербайджана — 111, Турции — 103. На работу также приняты граждане Туркменистана, Грузии, Таджикистана, Латвии, Литвы, Израиля и других государств.





— Большинство мигрантов (75 %) трудоустроились в строительном секторе каменщиками, плотниками, бетонщиками, арматурщиками, монтажниками и на другие рабочие специальности, часть является руководителями собственных предприятий и организаций, 8 % заняли вакансии в сфере общественного питания, — сказала И. Студеничник.