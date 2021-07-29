ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На смену белорусам в ПВТ приходят трудовые мигранты

29.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Преимуществами трудовой деятельности в Парке высоких технологий в Минске за первое полугодие воспользовались 292 иностранца от 90 резидентов ПВТ (за шесть месяцев 2020-го — 177 от 60 резидентов), сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» начальник управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома Инна Студеничник.

— Декретом Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики» определены особенности пребывания на территории нашей страны иностранцев и лиц без гражданства в связи с деятельностью Парка высоких технологий, — пояснила И. Студеничник. — В частности, уже не требуется получать спецразрешения на право занятия трудовой деятельностью для мигрантов, не проживающих постоянно на законных основаниях в Беларуси, если они заключили трудовой договор с резидентом ПВТ. А разрешение на временное проживание таким лицам выдается сразу на весь период действия заключенного трудового контракта. Плюс еще два месяца после прекращения срока его действия.

Всего за шесть месяцев 2021 г. отечественные наниматели заключили в Минске трудовые договоры с 2 051 иностранным специалистом (за такое же время 2020-го — с 2 953). Из них с гражданами Китая — 1 042, Украины — 222, Узбекистана — 113, Азербайджана — 111, Турции — 103. На работу также приняты граждане Туркменистана, Грузии, Таджикистана, Латвии, Литвы, Израиля и других государств.

— Большинство мигрантов (75 %) трудоустроились в строительном секторе каменщиками, плотниками, бетонщиками, арматурщиками, монтажниками и на другие рабочие специальности, часть является руководителями собственных предприятий и организаций, 8 % заняли вакансии в сфере общественного питания, — сказала И. Студеничник.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преимуществами трудовой деятельности в Парке высоких технологий в Минске за первое полугодие воспользовались 292 иностранца от 90 резидентов ПВТ (за шесть месяцев...
 
Новости дня
Новости разные
 
В БГУИР студенты будут платить больше на 400 рублей, в БГУ — на 1000
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by