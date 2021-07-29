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Исполком Белорусской федерации футбола утвердил кандидатуру главного тренера национальной сборной. Кто им стал?

29.07.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В биографии этого специалиста уже был опыт работы с главной командой страны.

 В Минске состоялось заседание исполкома Белорусской федерации футбола.
 
На нем, 61-й летний Георгий Кондратьев утвержден в качестве главного тренера национальной сборной Беларуси. На этом посту он сменил Михаила Мархеля, котороый ушел в отставку после разгромного поражения белорусов от сборной Бельгии.

 Для Кондратьева — это вторая попытка поработать в качестве главного тренера сборной.
 
Первые официальные матчи под руководством Кондратьева белорусская команда сыграет в сентябре, пишет blizko.by
 
Теги: Минск
 
 
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В биографии этого специалиста уже был опыт работы с главной командой страны.
 
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