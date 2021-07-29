Исполком Белорусской федерации футбола утвердил кандидатуру главного тренера национальной сборной. Кто им стал?

Минске состоялось заседание исполкома Белорусской федерации футбола.

На нем, 61-й летний Георгий Кондратьев утвержден в качестве главного тренера национальной сборной Беларуси. На этом посту он сменил Михаила Мархеля, котороый ушел в отставку после разгромного поражения белорусов от сборной Бельгии.





Для Кондратьева — это вторая попытка поработать в качестве главного тренера сборной.