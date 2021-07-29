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Исполком Белорусской федерации футбола утвердил кандидатуру главного тренера национальной сборной. Кто им стал?
Источник материала: Партизан
В биографии этого специалиста уже был опыт работы с главной командой страны.
В Минске состоялось заседание исполкома Белорусской федерации футбола.
На нем, 61-й летний Георгий Кондратьев утвержден в качестве главного тренера национальной сборной Беларуси. На этом посту он сменил Михаила Мархеля, котороый ушел в отставку после разгромного поражения белорусов от сборной Бельгии.
Для Кондратьева — это вторая попытка поработать в качестве главного тренера сборной.
Первые официальные матчи под руководством Кондратьева белорусская команда сыграет в сентябре,
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Исполком Белорусской федерации футбола утвердил кандидатуру главного тренера национальной сборной. Кто им стал?
В биографии этого специалиста уже был опыт работы с главной командой страны.
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