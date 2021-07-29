Источник материала: Myfin



9,9%. О чем на самом деле говорит инфляция в Беларуси

Ожидание — реальность



В самом начале этого года мы слышали прогнозы, по которым годовой уровень инфляции не должен превысить отметку в 5%. Сегодня такие предположения уже никто не озвучивает. Более реалистичные цифры сейчас — это 9,9% годовых. При этом, уровень инфляционных ожиданий населения, который показывает, как видят инфляцию обычные люди, а не Белстат, еще выше и продолжает расти. Если в марте он составлял 12,9%, то в июне — уже 14,6%. Причем рост касается всех групп товаров: продуктов питания, лекарств, непродовольственных товаров, бензина и т. д.

Что способствует росту цен?

Есть несколько основных причин, причем как внутренних, так и внешних. Во-первых, сильный толчок вверх вызвало повышение НДС на некоторые группы импортных товаров и ввозная пошлина в размере 10% на ряд медицинских изделий и лекарств. Напомним, что эти нововведения действуют с января 2021 года. Такой эффект был неизбежен. Ведь известно, что повышение косвенного налога вызывает рост цен, как минимум, не меньший, чем размер такого повышения.

Второй фактор роста — повышение стоимости горючего. Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, на автотранспорт приходится примерно половина всех перевозимых в стране грузов. В такой ситуации повышение стоимости дизельного топлива с 1,74 рубля до 2 рублей за литр вынуждает торговые сети соответствующим образом поднимать цены на товары.

Третьим важным фактором является общемировой рост инфляции, связанный, в первую очередь, с последствиями пандемии. В России годовая инфляция сейчас составляет примерно 6,5%, в Украине была пересмотрена в сторону повышения — до 8%. Даже в странах с традиционно крайне низкими показателями, наблюдается интенсивный рост. Например, в США инфляция выросла с 2,4 до 3,4% годовых.

Наконец, в-четвертых, в этом году в Беларуси наблюдался рост регулируемых цен на некоторые группы товаров. Когда такое происходит, цены могут расти не постепенно, а короткими и резкими рывками.

И что дальше?

С одной стороны, можно предположить, что по мере замедления негативного влияния пандемии, темпы инфляции в мире и в Беларуси будут постепенно снижаться, пока не достигнут нормальных значений.

С другой стороны, многие факторы риска сохраняются. Распространение штамма «дельта», как и появление новых штаммов, может продлить борьбу с пандемией на годы. Долгосрочные последствия введенных недавно секторальных санкций пока невозможно просчитать. Да и уверенности в том, что тот пакет санкций был последним, нет.

Кто пострадает и что делать?

Так или иначе, рост цен влияет на благосостояние каждого человека, особенно если он сопровождается постепенным ослаблением курса валюты. Но больше всего сложностей ждет наиболее незащищенные слои населения. К сожалению, бедные беднеют стремительнее, чем все остальные. Если вы тратите на еду 5% своего дохода, рост цен на продукты не особенно сильно скажется на вашей жизни. Если же, например, продукты питания и лекарства составляют 60% вашего дохода, ситуация становится близка к критической. Поэтому неудивительно, что особенно сильно рост инфляции влияет на жизнь пенсионеров.

Если в ближайшем будущем рост инфляции сохранится, если появятся новые факторы риска, сложности ждут не только нынешних пенсионеров, но и тех, кто планирует выйти на пенсию через несколько лет.

Однако, во всем мире уже сегодня существуют способы защитить себя и свои накопления через инвестирование. Компания Альпари предлагает своим клиентам такие инструменты.

*рекламный материал, ООО «Альпари Евразия», УНП: 192637625