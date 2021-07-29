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На стройке храма обрушилась стена

29.07.2021 10:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Происшествие случилось накануне утром в Фаниполе на улице Молодежной, сообщает МЧС.

На стройке храма обрушилась стена

Как отмечается, произошло «обрушение блочно-кирпичной стены и кирпичного свода на площади 50 и 130 кв. м соответственно в строящемся здании храма-часовни прихода храма Вознесения Господня Молодечненской епархии».

Пострадавших нет. Причина обрушения устанавливается.

 

 

 
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Происшествие случилось накануне утром в Фаниполе на улице Молодежной, сообщает МЧС.
 
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