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На стройке храма обрушилась стена
Источник материала: Навiны
Происшествие случилось накануне утром в Фаниполе на улице Молодежной, сообщает МЧС.
Как отмечается, произошло «обрушение блочно-кирпичной стены и кирпичного свода на площади 50 и 130 кв. м соответственно в строящемся здании храма-часовни прихода храма Вознесения Господня Молодечненской епархии».
Пострадавших нет. Причина обрушения устанавливается.
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Происшествие случилось накануне утром в Фаниполе на улице Молодежной, сообщает МЧС.
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