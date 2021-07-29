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Андрей Александров / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Андрей Александров прислал стихотворение из-за решетки Основанием для уголовного дела следователи назвали то, что он передавал деньги для протестующих.

Тут лета. І пекла. Жыццё ў адпачынку.Навіны прыходзяць хутчэй за лісты.Любо ў у лістах, у навінах — навінкі.Зрываюцца планы. Зрывае балты.Кіно пра вайну. Батальёны на маршы.Ляціць самалёт. Камісар кліча ў бой.Тут пекла і так — але вораг наш страшны.Палонных не браць! Мы ваюем з сабой.Сядай, калі ласка. Сядзі. Будзь як дома.Такая спякота! Сядзі, пачакай.Адпусціць вайна і пякельная стома —І шляхам адвечным пацягнемся ў рай.задержали 12 января 2021 года. Его обвиняют по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Основанием для уголовного дела против журналиста следователи назвали то, что он передавал деньги для протестующих на выплаты штрафов.