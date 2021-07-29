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Андрей Александров прислал стихотворение из-за решетки
Источник материала: UDF
Андрей Александров / Еврорадио
Тут лета. І пекла. Жыццё ў адпачынку.
Навіны прыходзяць хутчэй за лісты.
Любо ў у лістах, у навінах — навінкі.
Зрываюцца планы. Зрывае балты.
Кіно пра вайну. Батальёны на маршы.
Ляціць самалёт. Камісар кліча ў бой.
Тут пекла і так — але вораг наш страшны.
Палонных не браць! Мы ваюем з сабой.
Сядай, калі ласка. Сядзі. Будзь як дома.
Такая спякота! Сядзі, пачакай.
Адпусціць вайна і пякельная стома —
І шляхам адвечным пацягнемся ў рай.
Андрея Александрова задержали 12 января 2021 года. Его обвиняют по ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Основанием для уголовного дела против журналиста следователи назвали то, что он передавал деньги для протестующих на выплаты штрафов.
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Основанием для уголовного дела следователи назвали то, что он передавал деньги для протестующих.
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