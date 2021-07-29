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В четверг почти по всей Беларуси ожидаются грозы

29.07.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В четверг почти по всей Беларуси ожидаются грозы
Прыжок / Из архива БЕЛТА
Утром и в дневные часы в четверг, 29 июля, почти по всей Беларуси ожидаются грозы (в том числе и в Минске), в ночные часы — преимущественно на западе страны.

Местами возможны сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра (с порывами до 20 м/с).

Ночью температура воздуха составит от + 16 до +20 градусов (в столице — 16-18 тепла), днём — от +24 до +29 (в Минске — от +25 до +27, на Гомельщине — до +32 градусов).

 
Теги: Минск
 
 
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Местами возможны сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра.
 
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