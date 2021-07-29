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В четверг почти по всей Беларуси ожидаются грозы
Источник материала: UDF
Прыжок / Из архива БЕЛТА
Местами возможны сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра (с порывами до 20 м/с).
Ночью температура воздуха составит от + 16 до +20 градусов (в столице — 16-18 тепла), днём — от +24 до +29 (в Минске — от +25 до +27, на Гомельщине — до +32 градусов).
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Местами возможны сильные ливни, град, шквалистое усиление ветра.
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