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Романчук: Вы, друзья, действительно, хотите, как в Беларуси?
Источник материала: UDF
Ярослав Романчук. Фото: «БелГазета»
Объяснение этому феномену простое. Обе страны с разной степенью точности и аккуратности проводят экономическую политику по матрице международных организаций и mainstream Запада, -
Распорядители чужого Беларуси и Украины сделали самый большой вклад в разрушение культуры сбережения. Размер Государства в Беларуси больше, но чрезмерное регулирование, слабость правовых институтов и высокие транзакционные издержки делают институт частной собственности в Украине очень уязвимым. По индексу защиты прав собственности в 2020г. Украина заняла далёкое 105-ое место. В Беларуси, как известно, «иногда не до законов» - значит, никогда не до защиты прав собственности.
Белорусская и украинская налоговые системы слеплены из одного теста. Те же налоговые базы, близкие режимы регулирования, схожие проблемы в имплементации – безразмерные полномочия налоговых органов, субъективизм контролёров и высокая уязвимость производителей товаров и услуг. В 2020г. дошло до того, что размер госрасходов Беларуси был ~5 процентных пунктов меньше, чем в Украине (47,1% ВВП). При таком уровне нерыночного сектора ожидать экономического сектора шансов на высокий долгосрочный экономический роста близки к нулю. В 2011-2020гг. среднегодовые темпы роста украинской составили минус 0,06%, а белорусской – плюс 0,95%. Большой вклад в этот результат внёс изощрённый торговый протекционизм. Относительная свобода в игнорировании формальных запретов и торговых правил сделали цены на многие товары в Украине гораздо ниже, чем в Беларуси.
Белорусские власти активно борются против ИП, а украинские – против ФОПов. Причём и первые, и вторые используют аргументы крупного бизнеса и номенклатурно-силовых схематозников.
Беларусь и Украина сохранили неэффективную, порочную, чрезвычайно затратную систему социальной защиты. Ни тебе полноценной пенсионной реформы, ни тебе свободы выбора в сфере образования и здравоохранения, ни тебе свободный рынок труда.
С точки зрения экономической политики Беларусь и Украина построили модель всеобщего государственного интервенционизма. Концентрация капитала разная. Система принятия решений отличается, но с точки зрения монетарной, фискальной, институциональной, торговой и социальной политики различия между Беларусью и Украиной лишь в нюансах, деталях и интерпретациях. И это очень важный урок, прежде всего, для властей, бизнеса и общества Украины. Вы, друзья, действительно, хотите, как в Беларуси?
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Распорядители чужого Беларуси и Украины сделали самый большой вклад в разрушение культуры сбережения.
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