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Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Телец

Лев

Водолей

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Август обогатит эти три знака Зодиака: найдите себя среди счастливчиков! В августе у Тельцов появится масса новых возможностей.

Об этом пишетВы должны приготовиться к важным переменам в деловой среде. В августе у Тельцов появится масса новых возможностей, и действовать нужно быстро, чтобы не упустить ни одного шанса. Астрологи говорят, что у вас получится преуспеть в карьере, а если вы задумываетесь о своем деле, пришло время для реализации идей. Вот вам совет: не пасуйте перед трудностями и не посвящайте никого в свои планы.Львам тоже выпадет шанс сорвать куш. В августе следует вкладывать средства в ценные покупки, которые позже можно сбыть с большой выгодой. Дополнительный доход можно будет извлечь и из выгодных долгосрочных вложений. Вот вам совет: тщательно просчитайте ходы, чтобы найти свою нишу и развиваться в выбранном направлении.Водолеям прибыль принесут их навыки. Накопленный багаж знаний нужно использовать для того, чтобы развиваться в новых направлениях, не бояться перемен и идти навстречу счастливой жизни. Вот вам совет: будьте смелыми и получайте удовольствие от того, что делаете, тогда денежная удача будет на вашей стороне.