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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня

Что нельзя делать в этот день

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 29 июля: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины Густой туман – грибной год будет.

В народе этот день имеет свои традиции и запреты. Что можно и нельзя делать сегодня, а также все традиции дня – читайте ниже.В 305 году градоначальник Севастии Филомарх устроил большой языческий праздник, на котором каждый житель должен был совершить жертвоприношение языческим идолам. Многие христиане отказались это делать и были казнены. Афиноген проповедовал веру в Христа его нашли и приказали убить.В народе этот день называют Финогеевым и считается, что с этого дня летняя жара идет по убывающей. Праздник имел огромное значение для крестьян, так как на Финогея приходилось начало жатвы. Первый сжатый сноп называли именинным и вечером после полевых работ с песнями несли его в гумно. Этот сноп особо почитали, с него начинали молотьбу, им кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей.В этот день жнецы искали колос с самым большим количеством зерен, нашедшему, согласно примете, обязательно улыбнется удача. А зерна с этого колоса хранили до следующей весны, их бросали в землю, веря, что они принесут богатый урожай.В эти дни практически все жители сел работали в поле. А вечером собирались, пели песни, рассказывали интересные истории из жизни.Если в этот день идет дождь – урожай будет хорошим.Густой туман – грибной год будет.Полевые мыши едят посевы – будет длинная и морозная зима.Ботва у моркови поникла – будет дождь.В этот день было запрещено ходить в лес.Также не следует в этот день рубить дрова, охотиться, собирать ягоды и грибы, кричать и петь рядом с лесом, чтобы не поднимать лишнего шума.Именинники этого дня – Валентина, Павел, Юлия. Не забудьте поздравить их с днем рождения!