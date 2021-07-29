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Артем Шрайбман

Радио Свобода

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шрайбман: Это сильный политический импульс для американской бюрократии Тихановская и ее команда выжали максимум из американского турне.

- Я обычно скептичен насчет результативности международных вояжей лидеров оппозиции. И санкции себе скорее выбивает сам Лукашенко, а не ему выпрашивает Тихановская. И внутри страны, учитывая все еще большие симпатии к России (по любому независимому опросу, включая онлайн-выборки), чем к Западу, такие визиты скорее отсекают электорат, чем добавляют. Единственный бесспорный эффект этих поездок — поддержание внимания к Беларуси в мировых СМИ.Но на этот раз надо признать, что Тихановская и команда выжали максимум из американского турне. Содержательно ее визит вряд ли бы поменялся от наличия или отсутствия короткой встречи с Байденом. Все серьезные детали обсуждаются со специалистами в Госдепе и Белом доме, встреча с президентом — это всегда про символизм. Не обсуждает Байден, против скольких еще заводов и чиновников нужно ввести санкции.Но символизм такого уровня — это больше, чем фотка для твиттера. Это сильный политический импульс для американской бюрократии. В белорусском вопросе это особенно важно, учитывая, что наш кризис — явно не приоритет внешней политики Вашингтона, многое зависит от уровня и интенсивности внимания к проблеме...