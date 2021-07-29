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Шрайбман: Это сильный политический импульс для американской бюрократии

29.07.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Шрайбман: Это сильный политический импульс для американской бюрократии
Артем Шрайбман
Вчера в Белом доме состоялась встреча Светланы Тихановской с президентом США Джо Байденом. Это событие в интервью Радио Свобода (перевод ex-press.by)комментирует политический аналитик Артем Шрайбман:

- Я обычно скептичен насчет результативности международных вояжей лидеров оппозиции. И санкции себе скорее выбивает сам Лукашенко, а не ему выпрашивает Тихановская. И внутри страны, учитывая все еще большие симпатии к России (по любому независимому опросу, включая онлайн-выборки), чем к Западу, такие визиты скорее отсекают электорат, чем добавляют. Единственный бесспорный эффект этих поездок — поддержание внимания к Беларуси в мировых СМИ.

Но на этот раз надо признать, что Тихановская и команда выжали максимум из американского турне. Содержательно ее визит вряд ли бы поменялся от наличия или отсутствия короткой встречи с Байденом. Все серьезные детали обсуждаются со специалистами в Госдепе и Белом доме, встреча с президентом — это всегда про символизм. Не обсуждает Байден, против скольких еще заводов и чиновников нужно ввести санкции.

Но символизм такого уровня — это больше, чем фотка для твиттера. Это сильный политический импульс для американской бюрократии. В белорусском вопросе это особенно важно, учитывая, что наш кризис — явно не приоритет внешней политики Вашингтона, многое зависит от уровня и интенсивности внимания к проблеме...
 
 
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Тихановская и ее команда выжали максимум из американского турне.
 
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