Источник материала: UDF



Валерий Карбалевич

Радио Свобода

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карбалевич: Встреча в значительной степени символическая. Однако символы в политике иногда играют огромную роль Встреча Байдена с Тихановской - знаковое событие.

- Таким образом, встреча Светланы Тихановской с Джо Байденом все же состоялась. И это знаковое событие. Встреча в значительной степени символическая, демонстративная. Однако символы в политике иногда играют огромную роль.Джо Байден за полгода своего президентства встретился пока с небольшим количеством иностранных лидеров. И тем более важно, что среди них оказалось и Светлана.Визит Тихановской в Вашингтон вывел белорусский вопрос на более высокий уровень в шкале приоритетов внешней политики США. И это главный результат.Сейчас актуальная задача - как перевести этот символический капитал в реальную поддержку Беларуси.