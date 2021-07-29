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Карбалевич: Встреча в значительной степени символическая. Однако символы в политике иногда играют огромную роль

29.07.2021 10:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Карбалевич: Встреча в значительной степени символическая. Однако символы в политике иногда играют огромную роль
Валерий Карбалевич
Вчера в Белом доме состоялась встреча Светланы Тихановской с президентом США Джо Байденом. Это событие Радио Свобода (перевод ex-press.by)комментирует политолог Валерий Карбалевич:

- Таким образом, встреча Светланы Тихановской с Джо Байденом все же состоялась. И это знаковое событие. Встреча в значительной степени символическая, демонстративная. Однако символы в политике иногда играют огромную роль.

Джо Байден за полгода своего президентства встретился пока с небольшим количеством иностранных лидеров. И тем более важно, что среди них оказалось и Светлана.

Визит Тихановской в Вашингтон вывел белорусский вопрос на более высокий уровень в шкале приоритетов внешней политики США. И это главный результат.

Сейчас актуальная задача - как перевести этот символический капитал в реальную поддержку Беларуси.
 
 
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