|
Карбалевич: Встреча в значительной степени символическая. Однако символы в политике иногда играют огромную роль
Источник материала: UDF
Валерий Карбалевич
- Таким образом, встреча Светланы Тихановской с Джо Байденом все же состоялась. И это знаковое событие. Встреча в значительной степени символическая, демонстративная. Однако символы в политике иногда играют огромную роль.
Джо Байден за полгода своего президентства встретился пока с небольшим количеством иностранных лидеров. И тем более важно, что среди них оказалось и Светлана.
Визит Тихановской в Вашингтон вывел белорусский вопрос на более высокий уровень в шкале приоритетов внешней политики США. И это главный результат.
Сейчас актуальная задача - как перевести этот символический капитал в реальную поддержку Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Карбалевич: Встреча в значительной степени символическая. Однако символы в политике иногда играют огромную роль
Встреча Байдена с Тихановской - знаковое событие.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)