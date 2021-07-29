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У задержанного нашанивца Андрея Скурко диагностировали пневмонию, вероятно, ковидного происхождения

29.07.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Андрея Скурко доставили в медсанчасть сразу после перевода в Володарку, сообщает "Наша нива".





По словам находившегося с ним в одной камере журналиста Олега Груздиловича, Андрей начал кашлять 18 июля, у него поднялась температура, ему дали парацетамол.

У Скурко — инсулинозависимый диабет. Он провел 13 дней на Окрестина без матраса, постели и при свете, без диабетической диеты и передач. Ковид смертельно опасен для диабетиков.
 
 
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Андрея Скурко доставили в медсанчасть сразу после перевода в Володарку, сообщает "Наша нива".
 
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