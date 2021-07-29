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Дмитрий Гордон: «Спецслужбы США заявляют, что был куплен ЧМ не только в России, но и в ЮАР и Катаре»

29.07.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинский журналист Дмитрий Гордон высказался по поводу ЧМ-2018, прошедшего в России.




– Вы часто говорите, что право проведения было куплено, но в чем «профит»? Это разве как-то помогло России в плане международного имиджа? Условно, санкции как были, так и остались.

– Однозначно. Проведение чемпионата мира или Европы по футболу, Олимпийских игр укрепляет имидж любого государства, в котором эти великие соревнования проводятся. Неслучайно их так сильно хотят провести многие страны.

Что же касается того, что Россия купила ЧМ по футболу, это не я говорил. Я цитировал тех, кто это говорит, – это американские спецслужбы и уполномоченные ведомства, которые официально заявляют о коррупции в ФИФА, о том, что был куплен не только чемпионат мира в России, но и мундиали в ЮАР и Катаре.

Общаясь с влиятельными людьми, которые знают, что там происходит, могу сказать: там крутятся невероятно огромные деньги. Есть лоббисты, которые передают их за голосование по тому или иному городу или стране. Это огромнейший бизнес. Ну вот скажите мне, разве это здравый смысл – играть матчи ЧМ в июне в жару 50 или 60 градусов?

– Если вы про Катар, то там игры будут в декабре.

– Но изначально-то планировалось в июне. И скажите мне, что это не коррупция – планировать игры в такую жару. Неделю назад был рядом с Катаром, в Кувейте. 70 градусов – яичница плавилась на капоте автомобилей.

Американцы все это показали, разжевали – там уже и смерти пошли, и заключения руководящих органов ФИФА. Посмотрите внимательно, и вы все поймете, – отметил Гордон.
 
 
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Украинский журналист Дмитрий Гордон высказался по поводу ЧМ-2018, прошедшего в России.
 
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