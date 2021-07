Заснавальніца плятформы «Имена»: «Нас ліквідуюць, бо мы не парушалі закон»

Источник материала: Свабода

Заснавальніца плятформы «Имена» Кацярына Сінюк напісала прычыну, па якой Менгарвыканкам вырашыў ліквідаваць праект. Высьветлілася, што ліквідацыя дабрачыннага праекту адбываецца з-за нерэалізацыі прадпрымальніцкай дзейнасьці і адсутнасьці прыбытку ад яе цягам 24 месяцаў.

Сінюк лічыць рашэньне ўладаў беспадстаўным і парадаксальным, паколькі праект як дабрачынная арганізацыя не займаецца бізнэсам.

Ліст, як мяркуе заснавальніца, у арганізацыю даслалі памылкова.

«Вусна назвалі прычыну ліквідацыі іншую. Што мы нібыта вялі дзейнасьць, якая не адпавядае статуту. Гэта таксама вельмі цікава, бо каб прызнаць нестатутную дзейнасьць павінна была быць праверка, разьбіральніцтва хоць нейкае, удакладняльныя пытаньні. А нічога гэтага таксама не было. Але гэта наогул іншая гісторыя»,— дадала Кацярына Сінюк.

