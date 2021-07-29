Чалый о встрече Байдена с Тихановской: «Удар ниже пояса всем, кто говорил, что это всего лишь туристическая поездка»

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Аналитик – означении встречи в Белом доме.

— Удар ниже пояса одновременно сразу всем тем, кто говорил, что это всего лишь туристическая поездка, — прокомментировал встречу Светланы Тихановской с президентом США аналитик Сергей Чалый на своем канале .

Он подчеркнул, что уровень встреч во время визита Тихановской в США был достаточно высоким даже без участия Джо Байдена.

— Я уже говорил, что тот уровень представительства, уровень встреч, который был, и так был очень высоким. Подобного не было со времен Станислава Шушкевича. Ничего кроме зависти не остается той стороне. А их реакция — мы не будем комментировать туристическую поездку — это из серии «я гналась за вами три дня, чтобы сказать, как вы мне безразличны», — шутит Чалый.

Он полностью поддерживает главный месседж Тихановской.

— Это на самом деле очень круто! Это абсолютно новая реальность. Я думаю, что значительно то, что встреча произошла накануне «большого разговора» Лукашенко со своими журналистами. Хорошо то, что главным у Тихановской был тот же старый месседж, который она пытается доносить всем лидерам на внешней арене. О том, что (в Беларуси) происходит не геополитической выбор и нынешняя борьба не за разворот к России или Западу, а фактически речь идет о борьбе за справедливость, о возможности честных выборов, о борьбе против насилия и того беззакония, которое сейчас творится.

Хорошо, что этот месседж не распыляется. Особенно это важно на фоне множества конспирологических теорий о разного рода геополитических сделках между Байденом и Путиным, — подчеркнул аналитик.