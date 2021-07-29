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Ударный отряд. Литва заявляет, что в Гродно 2 тыс. нелегалов ожидают переправы
Источник материала: UDF
Фото: Delfi
Как сообщает
Но и без этого контингента власти Литвы уже не знают куда девать тех нелегалов, которых уже поймали при пересечении границы. Ранее планировалось строительство контейнерного городка в Девенишкес, но пока это поставили на паузу. Вместо этого на военном полигоне в Шальчининкском районе начали возводить новый палаточный городок на 1,5 тыс. человек.
При этом по предварительным данным, за минувшие сутки пограничники задержали 114 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой. Все они попросили политического убежища. Сутки назад пограничники Литвы заявили о задержании 170 человек.
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Власти Литвы уже не знают куда девать тех нелегалов, которых уже поймали.
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