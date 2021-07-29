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Ударный отряд. Литва заявляет, что в Гродно 2 тыс. нелегалов ожидают переправы

29.07.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ударный отряд. Литва заявляет, что в Гродно 2 тыс. нелегалов ожидают переправы
Фото: Delfi
Власти Литвы ожидают увеличения потока нелегальных мигрантов с территории Беларуси. По оперативным данным литовских пограничников в Гродно сосредоточился «ударный отряд» из 2 тыс. нелегалов, которые намереваются нелегально пересечь границу.

Как сообщает Delfi, информацией о 2 тыс. нелегальных мигрантов, которые якобы сосредоточились в Гродно, обладает пограничная служба Литвы.

Но и без этого контингента власти Литвы уже не знают куда девать тех нелегалов, которых уже поймали при пересечении границы. Ранее планировалось строительство контейнерного городка в Девенишкес, но пока это поставили на паузу. Вместо этого на военном полигоне в Шальчининкском районе начали возводить новый палаточный городок на 1,5 тыс. человек.

При этом по предварительным данным, за минувшие сутки пограничники задержали 114 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой. Все они попросили политического убежища. Сутки назад пограничники Литвы заявили о задержании 170 человек.
 
Теги: Гродно
 
 
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Власти Литвы уже не знают куда девать тех нелегалов, которых уже поймали.
 
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