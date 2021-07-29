Источник материала: UDF



Фото: Delfi

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ударный отряд. Литва заявляет, что в Гродно 2 тыс. нелегалов ожидают переправы Власти Литвы уже не знают куда девать тех нелегалов, которых уже поймали.

Как сообщает, информацией о 2 тыс. нелегальных мигрантов, которые якобы сосредоточились в Гродно, обладает пограничная служба Литвы.Но и без этого контингента власти Литвы уже не знают куда девать тех нелегалов, которых уже поймали при пересечении границы. Ранее планировалось строительство контейнерного городка в Девенишкес, но пока это поставили на паузу. Вместо этого на военном полигоне в Шальчининкском районе начали возводить новый палаточный городок на 1,5 тыс. человек.При этом по предварительным данным, за минувшие сутки пограничники задержали 114 нелегальных мигрантов, незаконно пересекших границу Беларуси с Литвой. Все они попросили политического убежища. Сутки назад пограничники Литвы заявили о задержании 170 человек.