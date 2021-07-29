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"Видимо, он не захотел повторять судьбу украинского диспетчера, который в свое время вывел малазийский "Боинг" под зону поражения "Бука". Диспетчер представил себе свое будущее и сбежал", – считает Суздальцев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На сбежавшего из Беларуси диспетчера из-за Ryanair начнется охота - политолог По его словам, спецслужбы Беларуси попытаются отыскать беглеца.