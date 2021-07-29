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На сбежавшего из Беларуси диспетчера из-за Ryanair начнется охота - политолог

29.07.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На сбежавшего из Беларуси диспетчера из-за Ryanair начнется охота - политолог
Иллюстративное фото
Мужчина может объявиться в какой-либо стране и изложить свою версию экстренной посадки самолета с Протасевичем.

Минск может оказаться в центре очередного скандала из-за сбежавшего из Беларуси диспетчера Олега Галегова,направившего самолет ирландской компании Ryanair с находящимся на его борту оппозиционером Романом Протасевичем на экстренную посадку в национальном аэропорту. Данного гражданина будут искать спецслужбы страны.

К такому выводу пришел доцент факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в комментарии для "Общественной службы новостей".

По его мнению, Галегов в недалеком будущем объявится в другой стране и будет давать показания о том, что посадка борта с сооснователем телеграм-канала NEXTA была незаконной. Суздальцев утверждает, что инцидент с Ryanair был угоном самолета, а диспетчер находился под серьезным давлением со стороны белорусских спецслужб. Мужчина устал и долго готовился к "исчезновению", предположил эксперт.

"Видимо, он не захотел повторять судьбу украинского диспетчера, который в свое время вывел малазийский "Боинг" под зону поражения "Бука". Диспетчер представил себе свое будущее и сбежал", – считает Суздальцев.


По его словам, спецслужбы Беларуси попытаются отыскать беглеца.


Накануне стало известно об исчезновении диспетчера Национального аэропорта Минск-1 Олега Галегова с семьей. В июне он взял отпуск и не вернулся из него, сообщает телеграм-канал "Наша Ніва" со ссылкой на источники в "Белаэронавигации". Представитель компании заявил, что связи с ним нет, однако местоположение известно.

Работавшие с Галеговым сотрудники рассказали, что он мог вернуться на родину – в Грузию. Мужчина предусмотрительно удалил все аккаунты в соцсетях.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. После приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Романа Протасевича и его российскую подругу Софию Сапегу.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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По его словам, спецслужбы Беларуси попытаются отыскать беглеца.
 
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