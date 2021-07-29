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Перечислены провоцирующие камни в почках продукты

29.07.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Перечислены провоцирующие камни в почках продукты
Иллюстративное фото
Россиянам рассказали о продуктах, злоупотребление которых влечет за собой возникновение камней в почках. Информацией поделился врач Александр Мясников в рамках эфира телеканала «Россия 1».

По словам специалиста, не стоит налегать на пищу, богатую животными жирами, в частности, речь о мясных продуктах, поваренной соли и сахаре. Врач отметил, что эти продукты приводят к формированию кальциевых камней. Помимо прочего риск столкнуться с камнеобразованием повышает употребление грейпфрута и витамина С в больших дозах.


Также специалист порекомендовал с осторожностью есть шпинат, зелень и орехи. Дело в том, что данные продукты имеют в составе оксалаты, в виду чего есть их стоит маленькими порциями.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
 
 
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