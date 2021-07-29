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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перечислены провоцирующие камни в почках продукты От грейпфрута до соли.

По словам специалиста, не стоит налегать на пищу, богатую животными жирами, в частности, речь о мясных продуктах, поваренной соли и сахаре. Врач отметил, что эти продукты приводят к формированию кальциевых камней. Помимо прочего риск столкнуться с камнеобразованием повышает употребление грейпфрута и витамина С в больших дозах.Также специалист порекомендовал с осторожностью есть шпинат, зелень и орехи. Дело в том, что данные продукты имеют в составе оксалаты, в виду чего есть их стоит маленькими порциями.