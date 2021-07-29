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В начале торгов 29 июля доллар подешевел, а российский рубль вырос до максимума за 2 недели
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Стоимость валютной корзины поднялась ещё на 0,10%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара опустился на 0,0065 BYN до 2,5151 BYN/USD.
Курс евро вырос на 0,0064 BYN до 2,9840 BYN/EUR.
Курс российского рубля подскочил на 0,0098 BYN до 3,4365 BYN/100 RUB — максимума за 2 недели.
Московская биржа
Курс доллара понизился на 43 копейки до 73,18 российских рублей.
Курс евро просел на 6 копеек до 86,86 российских рублей.
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Стоимость валютной корзины поднялась ещё на 0,10%.
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