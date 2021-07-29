Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В начале торгов 29 июля доллар подешевел, а российский рубль вырос до максимума за 2 недели Стоимость валютной корзины поднялась ещё на 0,10%.

Стоимость валютной корзины поднялась ещё на 0,10%.По даннымна 10:37:Курс доллара опустился на 0,0065 BYN до 2,5151 BYN/USD.Курс евро вырос на 0,0064 BYN до 2,9840 BYN/EUR.Курс российского рубля подскочил на 0,0098 BYN до 3,4365 BYN/100 RUB — максимума за 2 недели.Курс доллара понизился на 43 копейки до 73,18 российских рублей.Курс евро просел на 6 копеек до 86,86 российских рублей.