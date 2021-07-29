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В начале торгов 29 июля доллар подешевел, а российский рубль вырос до максимума за 2 недели

29.07.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В начале торгов 29 июля доллар подешевел, а российский рубль вырос до максимума за 2 недели
Иллюстративное фото
В четверг утром на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара снизился до минимума почти за неделю, евро вырос до максимума за 9 дней, а российский рубль подрос до максимума за две недели.

Стоимость валютной корзины поднялась ещё на 0,10%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:37:

Курс доллара опустился на 0,0065 BYN до 2,5151 BYN/USD.

Курс евро вырос на 0,0064 BYN до 2,9840 BYN/EUR.

Курс российского рубля подскочил на 0,0098 BYN до 3,4365 BYN/100 RUB — максимума за 2 недели.

Московская биржа


Курс доллара понизился на 43 копейки до 73,18 российских рублей.

Курс евро просел на 6 копеек до 86,86 российских рублей.
 
 
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