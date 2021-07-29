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В Горках под колесами автомобиля погиб пешеход

29.07.2021 11:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

29 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Горках под колесами автомобиля погиб пешеход. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 28 июля в 21.15. 19-летний житель районного центра двигался на автомобиле ВАЗ-2107 по улице Сурганова. В районе дома 55 он совершил наезд на 63-летнего местного жителя, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о внимательности у пешеходных переходов. При подъезде к пешеходному переходу водители обязаны снизить скорость и пропустить пешеходов, которые имеют преимущественное право на движение. Перед тем, как выйти на проезжую часть, пешеход должен убедиться в отсутствии приближающегося транспорта. Переходя проезжую часть дороги, пешеход не должен замедлять движение или останавливаться на ней, поскольку это повышает опасность наезда.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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19-летний житель районного центра двигался на автомобиле ВАЗ-2107 по улице Сурганова. В районе дома 55 он совершил наезд на 63-летнего местного жителя, который переходил...
 
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