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Три белорусские легкоатлетки не выступят на Олимпиаде в Токио. Что рассказал главный тренер сборной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Три белорусские легкоатлетки не смогут выступить на Играх в Токио. Причина – недостаточное количество внесоревновательных допинг-тестов. Речь о Марии Жодик, которая должна была соревноваться индивидуально, а также о женской эстафетной команде 4 по 100 метров. Туда были заявлены Анна Михайлова и Кристина Мулярчик. Но, несмотря на отстранение, Беларусь выставит свою сборную.
Юрий Моисевич, главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:
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Новости Беларуси. Три белорусские легкоатлетки не смогут выступить на Играх в Токио. Причина – недостаточное количество внесоревновательных допинг-тестов. Речь о...
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