Уже 39 стран завоевали золото Олимпиады в Токио

Награды летней Олимпиады в Токио завоевали атлеты уже 65 стран, из них в копилках 39 есть золотые медали.



Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури / Фото НОК Грузии

Из стран бывшего СССР награды имеют уже семь:

Россия — 7 золотых, 11 серебряных, 25 бронзовых;

Грузия — 1, 2, 0;

Узбекистан — 1, 0, 1;

Латвия — 1, 0, 0;

Туркмения — 0, 1, 0;

Украина — 0, 0, 4;

Казахстан — 0, 0, 3.

Напомним, белорусские олимпийцы пока еще медалей не завоевывали.