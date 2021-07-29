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Уже 39 стран завоевали золото Олимпиады в Токио
Источник материала: Навiны
Награды
Из стран бывшего СССР награды имеют уже семь:
Россия — 7 золотых, 11 серебряных, 25 бронзовых;
Грузия — 1, 2, 0;
Узбекистан — 1, 0, 1;
Латвия — 1, 0, 0;
Туркмения — 0, 1, 0;
Украина — 0, 0, 4;
Казахстан — 0, 0, 3.
Напомним, белорусские олимпийцы пока еще медалей не завоевывали.
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Награды летней Олимпиады в Токио завоевали атлеты уже 65 стран, из них в копилках 39 есть золотые медали.
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