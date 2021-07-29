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Уже 39 стран завоевали золото Олимпиады в Токио

29.07.2021 11:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Награды летней Олимпиады в Токио завоевали атлеты уже 65 стран, из них в копилках 39 есть золотые медали.

Уже 39 стран завоевали золото Олимпиады в Токио
Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури / Фото НОК Грузии

Из стран бывшего СССР награды имеют уже семь:   

Россия — 7 золотых, 11 серебряных, 25 бронзовых;

Грузия — 1, 2, 0;

Узбекистан — 1, 0, 1;

Латвия — 1, 0, 0;

Туркмения — 0, 1, 0;

Украина — 0, 0, 4;

Казахстан — 0, 0, 3.

Напомним, белорусские олимпийцы пока еще медалей не завоевывали.

 

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Награды летней Олимпиады в Токио завоевали атлеты уже 65 стран, из них в копилках 39 есть золотые медали.
 
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