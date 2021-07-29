ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

C тяжелобольной певицей МакSим происходят странные вещи

29.07.2021 12:01 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

C тяжелобольной певицей МакSим происходят странные вещи
Фото: личная страница героя публикации в соцсети
Певица МакSим почти два месяца находится в больнице. Информация о состоянии 38-летней артистки довольна противоречивая. Мало того, что сплетники придумывают небылицы, так еще и достоверных сообщений очень мало и они могут противоречить друг другу. Странные вещи, которые происходят с кумиром, сильно нервируют публику. Народ хочет знать истинное положение вещей.

Певица МакSим находилась в бессознательном состоянии больше месяца. Два дня назад стало известно о том, что вокалистка вышла из искусственной комы. По словам помощницы, артистка начала разговорить с врачами, передает ФАН.

Вокалистка теперь получает все меньше препаратов, что позволяет ей оставаться в сознании. Но врачи предупреждают о том, что знаменитость пока еще очень слаба. Это подтверждает и Маргарита Соколова.

Правда, спустя час помощница объяснилась. "Возможно и разговаривает, я не знаю, разговаривает она или нет. Я разговаривала только с врачами. Состояние сложное в любом случае до сих пор", - цитирует Соколову 5-tv.ru.


Она пообещала уточнить этот момент, отметив, что врачи периодически выводят знаменитость из искусственной комы, а потом погружают вновь. "Ее выводят из медикаментозного сна в зависимости от показаний сканирования. Если она чувствует себя более или менее нормально, то она бодрствует. Если они видят, что организму нужен сон и отдых, то они вводят ее опять в медикаментозный сон. Меняется состояние", - заявила Маргарита.

Ранее врач-анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев заверил, что медикаментозная кома помогает артистке вне зависимости от того, как долго она в ней пребывает.

"Медикаментозная кома ничем не вредит здоровью. Это практически наркоз. Она нужна для того, чтобы мозг мог немного отдохнуть, да и чтобы он в целом сохранился. У певицы ковид, ей нужно давать большие дозы кислорода. А для того, чтобы он хорошо усваивался, человек не должен никаким образом сопротивляться. А выводят ее периодически из комы для того, чтобы проверить общее состояние, способность организма функционировать, уровень вентиляции легких и так далее", - цитирует специалиста vz.ru.


Врач пояснил, что МакSим вполне сможет восстановиться, но ее ждет очень длительная реабилитация.

"Необходимо восстановление легких. Что касается времени, то здесь у всех по-разному: от полугода до нескольких лет длится восстановление", - заключил Николаев.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица МакSим находилась в бессознательном состоянии больше месяца.
 
Новости дня
Новости разные
 
Запрацаваў новы сайт «Нашай Нівы» — nashaniva.com
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by