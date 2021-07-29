Источник материала: UDF



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"Медикаментозная кома ничем не вредит здоровью. Это практически наркоз. Она нужна для того, чтобы мозг мог немного отдохнуть, да и чтобы он в целом сохранился. У певицы ковид, ей нужно давать большие дозы кислорода. А для того, чтобы он хорошо усваивался, человек не должен никаким образом сопротивляться. А выводят ее периодически из комы для того, чтобы проверить общее состояние, способность организма функционировать, уровень вентиляции легких и так далее", - цитирует специалиста vz.ru.

"Необходимо восстановление легких. Что касается времени, то здесь у всех по-разному: от полугода до нескольких лет длится восстановление", - заключил Николаев.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так C тяжелобольной певицей МакSим происходят странные вещи Певица МакSим находилась в бессознательном состоянии больше месяца.

Певица МакSим находилась в бессознательном состоянии больше месяца. Два дня назад стало известно о том, что вокалистка вышла из искусственной комы. По словам помощницы, артистка начала разговорить с врачами, передает ФАН.Вокалистка теперь получает все меньше препаратов, что позволяет ей оставаться в сознании. Но врачи предупреждают о том, что знаменитость пока еще очень слаба. Это подтверждает и Маргарита Соколова.Правда, спустя час помощница объяснилась. "Возможно и разговаривает, я не знаю, разговаривает она или нет. Я разговаривала только с врачами. Состояние сложное в любом случае до сих пор", - цитирует Соколову 5-tv.ru.Она пообещала уточнить этот момент, отметив, что врачи периодически выводят знаменитость из искусственной комы, а потом погружают вновь. "Ее выводят из медикаментозного сна в зависимости от показаний сканирования. Если она чувствует себя более или менее нормально, то она бодрствует. Если они видят, что организму нужен сон и отдых, то они вводят ее опять в медикаментозный сон. Меняется состояние", - заявила Маргарита.Ранее врач-анестезиолог-реаниматологзаверил, что медикаментозная кома помогает артистке вне зависимости от того, как долго она в ней пребывает.Врач пояснил, что МакSим вполне сможет восстановиться, но ее ждет очень длительная реабилитация.