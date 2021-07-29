ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Колумбии акция протеста закончилась жёстким разгоном и задержаниями. Есть раненые

29.07.2021 12:05 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Колумбии. Жестким разгоном и задержаниями завершилась очередная акция протеста в колумбийской Боготе. На улицы города вышли десятки жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии акция протеста закончилась жёстким разгоном и задержаниями. Есть раненые

Митингующие бросали в полицейских камни и коктейли Молотова. Для разгона толпы силовики применили слезоточивый газ и водометы. В результате столкновений как минимум шестеро сотрудников получили травмы. Задержаны 10 человек, в том числе несовершеннолетние.

В Колумбии акция протеста закончилась жёстким разгоном и задержаниями. Есть раненые

Антиправительственные протесты в Колумбии не утихают с конца апреля. Они считаются самыми продолжительными и жестокими в истории страны. Поводом для митингов стала налоговая реформа. Теперь же демонстранты выступают также против социального неравенства. Многие акции вылились в беспорядки. Десятки жертв и раненых.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Колумбии. Жестким разгоном и задержаниями завершилась очередная акция протеста в колумбийской Боготе. На улицы города вышли десятки жителей, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
C тяжелобольной певицей МакSим происходят странные вещи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by