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«За вас болеет вся страна». Видео для белорусских спортсменов в Токио записали сотрудники милиции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники милиции записали ролик в поддержку белорусских спортсменов, выступающих на Играх в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За вас болеет вся страна.
Мы верим в вашу силу и стремление к победе.
Желаем новых побед и рекордов.
Верьте в себя.
Победа будет за вами.
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Новости Беларуси. Сотрудники милиции записали ролик в поддержку белорусских спортсменов, выступающих на Играх в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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