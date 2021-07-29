«За вас болеет вся страна». Видео для белорусских спортсменов в Токио записали сотрудники милиции

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники милиции записали ролик в поддержку белорусских спортсменов, выступающих на Играх в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





За вас болеет вся страна.





Мы верим в вашу силу и стремление к победе.





Желаем новых побед и рекордов.





Верьте в себя.





Победа будет за вами.





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