В Могилеве ищут очевидцев ДТП с пятью пострадавшими

Источник материала: БелТА

29 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в результате ДТП травмированы 5 человек - ГАИ ищет очевидцев. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 14 июля около 22.24. Водитель Audi 100, двигаясь на автомобиле по ул. Королева со стороны пр. Димитрова в направлении пр. Мира, при перестроении в левую полосу движения вблизи дома №15 не справился с управлением. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Сitroen Xsara. В результате ДТП травмированы 5 человек. Все госпитализированы.

Госавтоинспекция просит очевидцев или граждан, располагающих какой-либо информацией о случившемся, обратиться в управление Следственного комитета по Могилевской области по телефону: 8 (0222) 29-82-05 (с 09.00 до 18.00 в будние дни), либо позвонить в оперативно-дежурную службу ГАИ по телефону: 8 (0222) 63-44-44 (круглосуточно). Существенную помощь может оказать видеозапись аварии с автовидеорегистратора.-0-