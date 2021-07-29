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Степану Латыпову вызывают скорую в суд
Источник материала: Партизан
Во время процесса политзаключенный сообщил, что у него кружится голова, а утром было высокое давление.
архивное фото
Латыпов говорит, что с трудом следит за процессом. У него головокружение, сегодня утром у него было зафиксировано высокое давление. Врач сделал укол, но лучше не стало. Латыпову будут вызывать скорую,
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Во время процесса политзаключенный сообщил, что у него кружится голова, а утром было высокое давление.
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