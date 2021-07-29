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В Японии массовая эвакуация: из-за проливных дождей свои дома покинут более 60 тысяч жителей

29.07.2021 12:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Массовая эвакуация объявлена в Японии. Из-за проливных дождей свои дома должны покинуть более чем 60 тысяч жителей префектуры Фукуи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии массовая эвакуация: из-за проливных дождей свои дома покинут более 60 тысяч жителей

Прежде всего под ударом горные районы региона. В одном из них в результате оползня оказались заблокированы 120 человек. К пострадавшим направлены спасательные бригады.

В Японии массовая эвакуация: из-за проливных дождей свои дома покинут более 60 тысяч жителей

Смесь из камней и грязи разрушила дороги. Из-за разгула непогоды приостановлено движение поездов. В некоторых районах наблюдаются перебои в подаче электричества. По прогнозам синоптиков, ливни продолжатся в течение дня. За сутки может выпасть до 150 миллиметров осадков. 

 
 
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Новости Японии. Массовая эвакуация объявлена в Японии. Из-за проливных дождей свои дома должны покинуть более чем 60 тысяч жителей префектуры Фукуи, сообщили в...
 
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