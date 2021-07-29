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Мингорисполком назвал причину ликвидации благотворительного проекта «Имена»

29.07.2021 12:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Стала известна причина ликвидации благотворительного проекта «Имена», сообщила создательница проекта Екатерина Синюк на своей странице в «Фейсбуке».

Мингорисполком назвал причину ликвидации благотворительного проекта «Имена»

«Получила наконец официальное уведомление из Мингорисполкома о причине ликвидации «Имен». НЕосуществление предпринимательской (!) деятельности в течение 24 месяцев. Некоммерческое учреждение НЕ получало прибыль. Какой ужас. Это письмо, говоря простым языком, означает следующее: мы вас ликвидируем, потому что вы НЕ нарушали закон», — написала она.

По словам Синюк, ранее «Именам» сообщали другую причину ликвидации — ведение деятельности, не соответствующей уставу. «Это тоже очень, конечно, интересно, ведь, чтобы признать неуставную деятельность, должна была быть у «Имен» проверка, разбирательство хоть какое-то, уточняющие вопросы. А ничего этого тоже не было. Но это вообще другая история. Эта же история про то, чтобы абы ликвидировать. Рассылают письма под копирку, не думая. Ошибаются, потому что жутко спешат», — отметила она.

Создательница проекта подчеркнула, что по закону ликвидировать «Имена» пока не представляется возможным, даже «при всем желании Мингорисполкома или кого бы то ни было». «Потому что счета наши арестованы. А чтобы ликвидироваться, надо выплатить всем все. Проектам — все пожертвования, которые собрали и еще не перечислили. Сотрудникам «Имен» — зарплаты, отпуска, компенсации. Да всем контрагентам, кому должны. Таков закон», — констатировала Синюк.

По ее мнению, сложившаяся ситуация — это «паралич, который уже происходит в госсистеме на уровне критичной стадии».

26 июля стало известно о примерно 60 неправительственных организациях, в отношении которых власти приняли решение о ликвидации. В их числе объединения, занимающиеся благотворительностью, экологией, помощью людям с инвалидностью, вопросами культуры.

Список пополняется новыми организациями, стало известно, что среди ликвидированных НПО также организация активного образа жизни инвалидов «Крылья Ангелов». Она занималась беговыми и другими мероприятиями с участием инвалидов. Власти никак не уведомили создателей инициативы о подготовке ее ликвидации.

 

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Стала известна причина ликвидации благотворительного проекта «Имена», сообщила создательница проекта Екатерина Синюк на своей странице в «Фейсбуке».
 
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