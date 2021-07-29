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«МАЗы» с пробегом не пользуются популярностью в России
Источник материала: Навiны
Эксперты аналитического агентства
По итогам пяти месяцев этого года наибольшей популярностью на вторичном рынке пользуется модель Volvo FH. Вот как выглядит первая десятка:
Всего за январь-май в России было продано 104 тысячи грузовиков с пробегом. Это на 10,5% больше, чем за тот же период 2020 года.
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» опубликовали данные исследования российского рынка грузовых автомобилей с пробегом.
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