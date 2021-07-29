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Белорусские аграрии приближаются к намолоту в 2,5 млн тонн зерна нового урожая

29.07.2021 12:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ход уборочной кампании в эти дни – одна из центральных тем. Белорусские аграрии приближаются к намолоту в 2,5 миллиона тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии приближаются к намолоту в 2,5 млн тонн зерна нового урожая

В 2020-м к этой дате было собрано чуть менее 2 миллионов. Активнее всего жатва идет в Брестском регионе. Почти 600 тысяч тонн зерна – и это самый большой вклад в общий каравай. Полумиллионный рубеж преодолели хлеборобы Минской области.

В целом свыше 300 тысяч тонн уже есть в каждом регионе. А вот самые урожайные поля в гродненских хозяйствах. В среднем удается собирать почти 38 центнеров с гектара.

 
 
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Новости Беларуси. Ход уборочной кампании в эти дни – одна из центральных тем. Белорусские аграрии приближаются к намолоту в 2,5 миллиона тонн зерна нового урожая,...
 
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