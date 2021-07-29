Невзоров: Путин всю мерзость выпускает на просторы России

Источник материала: Салiдарнасць

Российский публицист – о продолжении существования СССР.





В эфире Эха Москвы Александр Невзоров критические высказался о кампании по выборам в Госдуму, сравнив ее с цирком. А затем перешел к ситуации в России в целом.

– Вообще надо понимать, что подлость, злоба, стукачество, война, воровство, чванство – это нормальные абсолютно, естественные свойства человека. А цивилизация – это умение рассадить эти свойства по клеткам и запереть их там, подальше вывести из обихода, из обращения.

А вот Путин, он своим ключиком эти клетки одну за другой открывает и всю мерзость выпускает на просторы России. И даже мне становится интересно, за что этой России столько ужаса? Ведь вся ее история сделана только из горя и позора.

Я понимаю, что горе – это основной материал национального величия, но в какой век не заглянешь – везде какая-то чистая фабрика несчастий. И ничего больше. И XXI век вопреки всем ожиданиям не стал исключением. Всё по полной программе.

Но тут легко догадаться, потому что все в три движения препарируется ланцетом. Ведь Путин, как и Брежнев, он ведь живет не в России. Он понятия не имеет о происходящем в ней. О ее боли, смерти, бесправии, об убогом быте большинства, о нищете, о безнадеге. Капсула, созданная ФСО, очень надежно изолирует любого генсека от реальности. А когда капсула приоткрывается, то картину реальности тут же заслоняют угодливые рожи губернаторов и лакействующей прессы.

Я его понимаю, его мироощущение не секрет, оно чисто генсековское, доставшееся ему вместе с советским кольцом всевластия. Ведь это кольцо не погибло в вулкане 90-х. Там расплавился муляж. Ельцин был всем хорош, но глуповат и плохо разбирался в колечках. Подлинное кольцо уцелело, попало на нужный палец, как мы видим и прекрасно работает. И оно определяет миропонимание этого нового генсека.

Оно отлично им владеет и отлично им управляет. И другого быть абсолютно не может. Потому что, с его точки зрения да, есть какие-то живущие в бревенчатых или в бетонных сотах абстрактные массы, которые должны платить, слушаться и не умничать.

И при выполнении этих правил им разрешается тихо посасывать свое маленькое ипотечное счастье и ходить в свою «Пятерочку». Еще им можно, чтобы они не вешались от безнадеги, втирать мысли об их соучастии в великом процессе. Можно втирать коммунизм, можно втирать великую православную Россию с ее православными танками и благодатными бомбами, без разницы. Они охотно подставляют мозги под одну втирку, под другую с одинаковым энтузиазмом.

И вот этот рецепт советской диктатуры неизменен, он универсален и он работает. Когда я говорю, что СССР не надо восстанавливать. СССР цел. Он просто переоделся, причесался и побрил подмышки. На самом деле всё то же самое.

Вот посмотри, последняя социология абсолютно правдоподобная, честная. Согласно опросу, 48% населения России сторонники тотального видеонаблюдения за гражданами, то есть за ними же. 48% населения хотят быть под вечным колпаком спецслужб, ментов, чиновников.