На «Керамине» и в Белорусской нефтяной компании назначено новое руководство

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых генеральных директоров ЗАО «Белорусская нефтяная компания» и ОАО «Керамин», передает БЕЛТА.

Дмитрий Петруша возглавит ОАО «Керамин». Он был главой администрации Центрального района Минска до настоящего времени.

Михаилом Костечко займет пост гендиректора БНК. Ранее он возглавлял ЗАО «Трансхема».

Фото: БЕЛТА

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