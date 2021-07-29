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На «Керамине» и в Белорусской нефтяной компании назначено новое руководство
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых генеральных директоров ЗАО «Белорусская нефтяная компания» и ОАО «Керамин»,
Дмитрий Петруша возглавит ОАО «Керамин». Он был главой администрации Центрального района Минска до настоящего времени.
Михаилом Костечко займет пост гендиректора БНК. Ранее он возглавлял ЗАО «Трансхема».
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых генеральных директоров ЗАО «Белорусская нефтяная компания» и ОАО «Керамин», передает БЕЛТА. Дмитрий...
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