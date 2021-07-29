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Лукашенко назначил нового помощника по Минской области и руководителей местной вертикали власти

29.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко назначил нового помощника по Минской области и руководителей местной вертикали власти

Владимир Калач назначен помощником Президента - инспектором по Минской области, сообщает БЕЛТА.

До настоящего времени Владимир Калач занимал пост заместителя председателя КГБ.

Также Президент дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

Виктор Замостик согласован на пост председателя Ельского райисполкома. Он является председателем Калинковичского районного Совета депутатов.

Руководить Мядельским районом теперь будет Александр Пранович – сейчас он председатель Пуховичского районного Совета депутатов.

Николай Поляков согласован на должность главы администрации Центрального района Минска. Ранее он занимал пост первого заместителя главы администрации Заводского района столицы.

Кроме того, Президент назначил новых начальников Академии МВД и УВД Гомельского облисполкома.

Александр Васильев стал начальником Академии МВД. До настоящего времени он возглавлял УВД Гомельского облисполкома. 

В свою очередь Александр Шастайло назначен на этот пост в Гомельскую область. Ранее он занимал пост первого заместителя начальника управления внутренних дел Гродненского облисполкома - начальника криминальной милиции.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Владимир Калач назначен помощником Президента - инспектором по Минской области, сообщает БЕЛТА. До настоящего времени Владимир Калач занимал пост заместителя...
 
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