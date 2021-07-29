5 вещей в доме, которые портят вам жизнь

Источник материала: ОНТ

Каждый из нас имеет определенные вещи дома, которые приносят пользу. Однако есть и те, которыми мы не пользуемся уже длительное время, но все-таки их не выкидываем. Далее мы поговорим о пяти вещах, которые делают несчастным каждого человека.

Неудачные подарки, а также фамильные ценности



Фото: scoopnest.com

Конечно, мы любим наших близких людей, которые готовы презентовать нам различные подарки. Это могут быть фамильные ценности, передающиеся из поколения в поколение, либо подарки от любимых друзей.

Проблема в данном случае в том, что некоторые фамильные ценности не сочетаются с современным интерьером. Это становится огромной проблемой для большинства людей, так как приходится использовать такие предметы, только чтобы угодить человеку.

С подарками то же самое – они могут быть совершенно бесполезными и будут лишь ухудшать интерьер и вид комнаты в целом. Поэтому настоятельно рекомендуется прощаться с такими вещами, но не выбрасывать их окончательно в знак уважения к близким людям.

Книги, которые не понравились



Фото: zen.yandex.ru

Достаточно популярная проблема – это ставить не понравившиеся книги на полки с другими книгами. Такие моменты могут вызывать негативные эмоции, которые не лучшим образом сказываются на человеке.

Лучший вариант в таком случае – читать новые книги, а также оставить те из них, которые подарили вам положительные эмоции. Ведь некоторые умудряются ставить на полку учебники по алгебре или геометрии, лишь бы заполнить ее, когда могли бы поставить на это место книги известных писателей.

Коллекции, которые не приносят радости



Фото: billionnews.ru

Большинство людей хотя бы раз в жизни что-то коллекционировали. И, как правило, такие коллекции выставляются напоказ. Их показывают гостям так, чтобы те могли их заметить сразу.

Что в этом плохого? Со временем коллекция надоедает хозяину и больше не приносят никаких эмоций. Они не пополняются, человек не ухаживает за ними. И это лишь приносит ряд дополнительных проблем. В таком случае лучшим вариантом будет избавление от коллекции, чтобы освободить место для более красивых предметов интерьера.

Неправильный выбор цвета



Фото: design-homes.ru

Идеальный интерьер создается не просто так. Разные цвета могут отвечать за настроение человека в целом. И выбрав неправильный цвет, многие получают смешанные эмоции, что негативно сказывается и на восприятии. Тревога, злость, уныние – каждая из этих эмоций может быть вызвана из-за неправильно выбранного цвета.

Сломанные вещи



Фото: vladtime.ru

Не рекомендуется хранить сломанные вещи в своей квартире. Да, они могут быть вам дороги – например, подаренная родителями кружка десятилетней давности. Но если она сломана, то лучше от нее избавиться. Существует примета, что подобные вещи могут приносить неудачу, а восстановить их не представляется возможным, так как их идеальная форма будет утрачена.

Помните, что любой интерьер должен быть наполнен подходящими вещами как по цвету, так и по своему функционалу. Поэтому не нужно хранить те предметы, которые больше вам не нужны.

Фото обложки kitchendecorium.ru

По материалам сайта kvartblog.ru

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