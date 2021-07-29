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В Греции протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19

29.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Греции протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19

В Греции не прекращаются антиковидные протесты. Тысячи граждан по всей стране выступают против обязательной вакцинации.

А власти готовятся к масштабной акции, которую демонстранты намерены провести в выходные. Накануне же митингующие вышли на центральные улицы трех крупнейших городов страны. Они возмущены тем, что людей, которые отказываются прививаться, фактически лишают нормальной жизни, ограничивая для них перемещение и даже социальные выплаты.

Парламент Греции принял поправку к законодательству, по которой вакцинация обязательна для всех сотрудников государственных и частных соцструктур и здравоохранения. Первую дозу вакцины они должны получить до 16 августа. Тот, кто не сделает прививку, будет отстранён от работы, причём зарплату не получит.

Недовольны и французы. Протесты против ковидных паспортов и других ограничений проходят едва не каждый день.

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В Греции не прекращаются антиковидные протесты. Тысячи граждан по всей стране выступают против обязательной вакцинации. А власти готовятся к масштабной акции,...
 
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