В Греции протестуют против обязательной вакцинации от COVID-19

Источник материала: ОНТ

В Греции не прекращаются антиковидные протесты. Тысячи граждан по всей стране выступают против обязательной вакцинации.

А власти готовятся к масштабной акции, которую демонстранты намерены провести в выходные. Накануне же митингующие вышли на центральные улицы трех крупнейших городов страны. Они возмущены тем, что людей, которые отказываются прививаться, фактически лишают нормальной жизни, ограничивая для них перемещение и даже социальные выплаты.

Парламент Греции принял поправку к законодательству, по которой вакцинация обязательна для всех сотрудников государственных и частных соцструктур и здравоохранения. Первую дозу вакцины они должны получить до 16 августа. Тот, кто не сделает прививку, будет отстранён от работы, причём зарплату не получит.

Недовольны и французы. Протесты против ковидных паспортов и других ограничений проходят едва не каждый день.

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