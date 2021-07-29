|
Угроза цунами объявлена на Аляске из-за землетрясения магнитудой 8,2
Источник материала: ОНТ
На полуострове Аляска произошло землетрясение магнитудой 8,2,
Эпицентр был в 160 км на восток от Сэнд-Пойнт с населением 1 тыс. человек и в 777 км к юго-западу от Анкориджа с населением 298 тыс. человек. На глубине 10 км залегал очаг.
Угроза цунами объявлена после землетрясения.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На полуострове Аляска произошло землетрясение магнитудой 8,2, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр был в 160...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)