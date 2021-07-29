Угроза цунами объявлена на Аляске из-за землетрясения магнитудой 8,2

Источник материала: ОНТ

На полуострове Аляска произошло землетрясение магнитудой 8,2, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр был в 160 км на восток от Сэнд-Пойнт с населением 1 тыс. человек и в 777 км к юго-западу от Анкориджа с населением 298 тыс. человек. На глубине 10 км залегал очаг.

Угроза цунами объявлена после землетрясения.

Фото: depositphotos.com

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