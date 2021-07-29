На границе Армении и Азербайджана произошли новые столкновения: есть погибшие

Источник материала: ОНТ

Тревожные новости приходят с зоны Карабахского конфликта. Меньше, чем за сутки на границе Армении и Азербайджана дважды нарушен режим перемирия.

Этой ночью огонь по соседям открыли подразделения Вооружённых сил Азербайджана. Огонь противника подавлен ответными действиями. А прошлой ночью не обошлось без жертв. С армянской стороны погибло трое военных, двое ранены. Пострадали и от пуль азербайджанские военнослужащие. Карабахский конфликт обострился прошлым летом. А в конце сентября перешёл в фазу масштабных военных действий. Жертвами стали более шести тысяч человек. Перемирие заключено в ноябре. Но нарушение режима прекращения огня происходит периодически.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram