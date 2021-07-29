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Летняя Олимпиада в Токио: сборная Китая выбилась в лидеры медального зачета

29.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Летняя Олимпиада в Токио: сборная Китая выбилась в лидеры медального зачета

Сегодня в Токио разыгрываются 17 комплектов наград. Некоторые из них уже нашли своих обладателей. Самая яркая борьба развернулась в Акватик-центре.

Женская сборная Китая в эстафете 4 по 200 метров установила мировой рекорд. Это был феноменальный заплыв, в котором предыдущий мировой рекорд побили и американки, но стали лишь вторыми. Еще одно золото Китаю принесла Чжан Юфэй на дистанции 200 метров баттерфляем.

У сборной Китая, к этому моменту, 14 золотых наград и лидерство в медальном зачете. Самая красивая дисциплина 100 метров вольным стилем завершилась драмой для Клима Колесникова, россиянин на последних метрах дистанции пропустил вперед австралийца Кайла Чалморса и американца Кэлеба Дрессела.

Также разыграны первые награды в олимпийском турнире по стендовой стрельбе.

В дисциплине «трап» победила представительница Словакии Зузана Стефечекова, она смогла выбить 43 балла, установив новый олимпийский рекорд. Серебряным призёром стала американка Кейл Браунинг. Бронза досталась Алессандре Перильи из Сан-Марино. К этому моменту медали Олимпийских игр в Токио уже завоевали представители 65-ти стран.

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Сегодня в Токио разыгрываются 17 комплектов наград. Некоторые из них уже нашли своих обладателей. Самая яркая борьба развернулась в Акватик-центре. Женская сборная...
 
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